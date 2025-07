‘Me sinto mais vulnerável’, confessa Carol após DR | Power Couple

Carol e Radamés foram para esta DR por conta de uma “falta de atenção” de Tali e Rafa, que não fizeram a matemática antes de indicar Nat e Eike para a berlinda. No sofá, a judoca explicou como estava se sentindo: “Nesta DR, eu estou no meio dos meus dois maiores embates. Eu me sinto mais vulnerável”, confessou. A esposa do ex-atleta cogitou ainda que, se fosse Rayanne e Victor no lugar deles, a dupla teria força para tirar Adriana e Dhomini do jogo.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.