'Ouvir a voz da Rayanne é pavoroso', dispara Emilyn durante Live do Eliminado

Na tarde desta sexta-feira (6), enquanto participavam do Especial Selfie Service Live do Eliminado, Emilyn e Everton também falaram sobre o atrito que tiveram com Rayanne e Victor durante o confinamento. “Ouvir a voz da Rayanne é pavoroso”, disparou a cirurgiã-dentista. O apresentador então relembrou o primeiro contato com o casal de atores e mencionou uma conversa que tiveram sobre quem deveria ganhar o prêmio do programa. “Ele é muito perigoso. Rasteiro, sabe? Ardiloso”, completou Everton sobre Victor.



