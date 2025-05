'Perdeu a cabeça': Fran e Junior opinam sobre atitude de Dhomini | Live do Eliminado

Assunto dentro e fora do confinamento, a atitude de Dhomini durante a formação da DR na quarta-feira (21) também foi comentada por Francine e Júnior no Especial Selfie Service Live do Eliminado desta sexta-feira (23). “Perdeu a cabeça”, concordou o casal sobre a postura do empresário. “Não é da índole dele bater em mulher”, acrescentou o engenheiro.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.