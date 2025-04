Power Couple Brasil 7: Casais são revelados na coletiva desta quinta (24); veja na íntegra

A coletiva de imprensa da sétima temporada de Power Couple Brasil aconteceu nesta quinta-feira (24) e contou com a presença dos novos apresentadores, Rafa Brites e Felipe Andreoli, e dos diretores do reality e da RECORD. Além de revelarem os 14 casais que participarão dessa edição, perguntas sobre as novas dinâmicas e as novas provas foram respondidas. Assista na íntegra!



E não perca a estreia da nova temporada nesta terça-feira (29), às 22h30, na tela da RECORD!