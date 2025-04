Power Couple Brasil 7 estreia na terça (29): conheça os casais participantes

O Power Couple Brasil 7 estreia na próxima terça-feira (29), com uma nova Mansão Power e novos apresentadores: Felipe Andreoli e Rafa Brites. Os casais participantes também já estão definidos. São eles: Beatriz e Gui Seta, Dhomini eAdriana, Ana Paula e Antony, Diego e Giovana, Eros e Giovanna Menezes, Kadu Moliterno e Cristiane, Eike e Natalia, Gretchen e Esdras, Radamés e Caroline Furlan, Silvia e André, Francine e Junior, Everton e Emilyn, Victor Pecoraro e Rayane, Talira e Rafael. O programa testará os relacionamentos dos casais enquanto eles competem por um prêmio milionário. A estreia está marcada para as 22h30.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!