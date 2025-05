Preparem-se para uma noite de fortes emoções no Power Couple! Nesta quarta (14), a Prova dos Casais finaliza o ciclo e define o ranking, mas a tensão não para por aí! A formação da DR acontece ao vivo, colocando casais na berlinda. Não perca, às 22h30, na tela da RECORD ou a qualquer momento no PlayPlus!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!