Público poderá acompanhar as notícias do Power Couple através do canal do WhatsApp da RECORD

Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (24), Bia Cioffi, diretora de Conteúdo Digital e Transmídia da RECORD, reforçou que o programa já está ativo em todas as redes sociais com cobertura exclusiva da nova temporada. A novidade deste ano é que o público poderá receber as notícias do reality, 24 horas por dia, através do canal de transmissão da RECORD no WhatsApp. Tudo isso compartilhado por um casal de inteligência artificial, que promete trazer muita descontração e fofoca.



Quer rever tudo o que já rolou nas temporadas anteriores do Power Couple Brasil ? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente na íntegra.



E não perca a estreia da nova temporada nesta terça-feira (29), às 22h30, na tela da RECORD!