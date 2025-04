Puro luxo! Conheça a Mansão do Power Couple Brasil 7

Durante a coletiva de imprensa desta quinta-feira (24), os diretores do Power Couple Brasil mostraram, com exclusividade, os ambientes da nova Mansão Power. Além de muito luxo, os casais também vão enfrentar muito perrengue. Neste ano, as suítes terão a temática de frutas e, quem cair no quarto Jaca, enfretará noites bastante desconfortáveis. Assista ao tour completo!



Quer rever tudo o que já rolou nas temporadas anteriores do Power Couple Brasil ? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente na íntegra.



E não perca a estreia da nova temporada nesta terça-feira (29), às 22h30, na tela da RECORD!