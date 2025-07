Que show da Xuxa é esse? Eike 'abandona' Live do Eliminado em pegadinha com Lucas Selfie

Por essa ninguém esperava! Durante o Especial Selfie Service Live do Eliminado desta sexta-feira (4), Eike armou uma pegadinha para Lucas Selfie. Quando o apresentador mencionou em tom de piada o meme "que show da Xuxa é esse?", fazendo referência ao fato do ator ter iniciado sua carreira na TV em um dos programas da Rainha dos Baixinhos, Eike o repreendeu. "Não quero zuar com isso", disse ele. Selfie ainda tentou continuar com o assunto, mas visivelmente incomodado, Eike se levantou e abandonou a entrevista. Para o alívio dos presentes, ele voltou alguns instantes depois pulando e cantando músicas da Xuxa! "O jogo está muito parado lá, vamos dar uma movimentada aqui também", explicou Eike sobre o ato. "Me senti no Quebra-Power", disse Lucas.



