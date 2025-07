Radamés diz que convivência com Dhomini era um ponto difícil na Mansão | Power Couple

Carol e Radamés fizeram um balanço de suas estratégias de jogo em conversa com Lucas Selfie na Cabine de Descompressão. “A gente ficou dentro dos pilares que eu acho que são importantes para um jogo bom”, disse a judoca. A esposa do ex-atleta pontuou posicionamento, se doar para um bom desempenho nas provas e afinidade como casal sendo os pontos importantes que fizeram a dupla ser a vencedora. Ao ser questionado sobre a convivência, o ex-atleta não hesitou: “As provas eram muito difíceis, mas a convivência com o Dhomini, a partir de um certo momento, começou a ficar um pouco mais difícil dentro da casa”, disse.



