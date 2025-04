Silvia Catra e André Barcellos são confirmados no Power Couple Brasil 7

A produtora de eventos e o marido motorista executivo também estão no programa Silvia Catra, viúva do Mr. Catra, e o marido, André Barcellos, foram anunciados nesta quinta-feira (24) como um dos casais da nova temporada do Power Couple Brasil 7. Os dois, que estão juntos há um ano e três meses, compartilharam a ansiedade e a expectativa para o início do programa



Quer rever tudo o que já rolou nas temporadas anteriores do Power Couple Brasil ? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente na íntegra.



E não perca a estreia da nova temporada nesta terça-feira (29), às 22h30, na tela da RECORD!