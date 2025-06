Silvia rebate comentários do público sobre como cuida de André: 'Problema meu' | Live do Eliminado

Durante o Especial Selfie Service Live do Eliminado desta sexta-feira (20), Silvia rebateu os comentários do público sobre como cuida de André. "É um problema meu", disse ela. "Eu sou essa e eu vou continuar fazendo", acrescentou. Indagado também sobre como se sente a respeito de tais comentários, o motorista executivo respondeu: "As pessoas não sabem a história da minha vida".



