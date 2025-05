Suco da imunidade: casais mostram trabalho em equipe na Prova dos Casais | Power Couple

A Prova dos Casais do terceiro ciclo exigiu criatividade e trabalho em equipe dos participantes do Power Couple. O desafio era preparar suco de laranja o mais rápido possível, utilizando apenas o corpo para colocar as frutas no espremedor. A dupla que demonstrasse a melhor colaboração e agilidade garante a imunidade na formação da DR desta semana.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!