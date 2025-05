'Uma cena muito assustadora', avalia Gui sobre atitude de Dhomini com Carol | Live do Eliminado

Um dos assuntos abordados durante o Especial Selfie Service Live do Eliminado com Bia e Gui, nesta sexta-feira (30), foi a atitude de Dhomini com Carol na quarta formação de DR da temporada. “Não foi nada legal”, disse o ator, que fez questão de deixar claro que não concordou com o ocorrido em nenhum momento. “Uma cena muito assustadora”, avaliou ele ao rever o trecho. “Ele estava fora de si”, concluiu em seguida.



