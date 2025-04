Vai ter treta, sim! Entenda mais sobre a dinâmica Quebra-Power

Rodrigo Carelli, diretor do Núcleo de Realities da RECORD, explicou como vai funcionar a dinâmica Quebra-Power. Neste ano, o quadro será exibido, ao vivo, aos domingos e terá poderes que podem ajudar nas estratégias do game. Carelli garantiu que vão expor conversas e que será o momento para os casais tirarem posicionamentos a limpo.



E não perca a estreia da nova temporada nesta terça-feira (29), às 22h30, na tela da RECORD!