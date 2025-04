Veterana do Power Couple Brasil! Gretchen está de volta, agora com Esdras

O estoque de memes será renovado! Gretchen encara pela segunda vez o confinamento do Power Couple Brasil. A cantora disse estar ansiosa para viver a experiência do reality ao lado do marido Esdras, que nunca participou de um programa parecido. "É aqui que a gente conhece com quem a gente se casou", brincou Gretchen. Já Esdras desejou boa sorte a todos e se mostrou animado para evoluírem ainda mais. Confira!



Quer rever tudo o que já rolou nas temporadas anteriores do Power Couple Brasil ? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente na íntegra.



E não perca a estreia da nova temporada nesta terça-feira (29), às 22h30, na tela da RECORD!