Abratel lança revista sobre a NAB SHOW 2025 Publicação reúne reportagens, imagens e relatos da experiência da comitiva no maior evento de mídia e tecnologia do mundo Diversos|Do R7 29/04/2025 - 17h03 (Atualizado em 29/04/2025 - 17h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação Abratel Revista reúne toda a experiência da comitiva da Abratel na NAB SHOW 2025

A Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) lançou nesta terça-feira (29) uma revista especial dedicada à participação na NAB SHOW 2025, realizada entre os dias 5 e 9 de abril, em Las Vegas.

A publicação reúne matérias exclusivas, imagens e relatos dos participantes da comitiva da entidade, que acompanhou de perto as principais novidades e tendências globais em mídia, entretenimento e tecnologia.

A revista, distribuída entre associadas, entidades do setor e autoridades, apresenta as inovações da feira, com destaque para a TV 3.0, novas plataformas de distribuição e 5G Broadcast.

“A revista é uma forma de eternizar a experiência vivida pela nossa comitiva na NAB SHOW e compartilhar com todo o setor as informações estratégicas e os aprendizados que tivemos”, afirma André Dias, superintendente de rede da RECORD e vice-presidente de televisão da Abratel.

‌



A publicação também destaca o roteiro especial da comitiva, que incluiu tours guiados com tradução em estandes de empresas líderes em tecnologia, visitas técnicas à Univision Las Vegas e à Qualcomm, além do jantar institucional que reuniu empresários, parlamentares, representantes do Ministério das Comunicações e da Anatel.

“A presença da Abratel em Las Vegas, com uma comitiva engajada e representativa, foi fundamental para acompanharmos de perto os avanços tecnológicos e os modelos de negócio emergentes que estão moldando o futuro do rádio e da televisão. Esta publicação é um registro dessa jornada”, celebra Márcio Novaes, presidente da Abratel.

‌



Confira a revista: clique aqui

Para mais informações, acesse: abratel.org.br/nabshow

*A participação da Abratel na NAB SHOW 2025 contou com o apoio dos patrocinadores abaixo

Divulgação RECORD Emissoras