5ª Corrida de Rua RECORD Bahia reúne mais de 3 mil atletas na orla do Farol da Barra O evento reforçou o compromisso da RECORD Bahia em incentivar hábitos saudáveis e aproximar marcas e público com alegria, conexão e experiências positivas.

Divulgação RECORD Bahia @agency.lopes

No último domingo, 12 de outubro, a orla do Farol da Barra foi tomada por energia, emoção e espírito esportivo com a realização da 5ª edição da Corrida de Rua RECORD Bahia/Salvador FM. O evento reuniu mais de 3 mil atletas, colaboradores e amantes do esporte em percursos de 5 km e 10 km, celebrando saúde, superação e qualidade de vida em um dos cenários mais marcantes da capital baiana.

A corrida contou com a presença do Diretor Geral da RECORD Bahia, Carlos Alves, que celebrou a realização da 5ª edição do evento: “É muito importante pra gente realizar essa corrida. Aqui reunimos funcionários, atletas e telespectadores de outras cidades e estados. É um evento focado em promover o esporte, o cuidado com a saúde e a mente. Ver tanta gente participando é motivo de celebração e muita alegria”, destacou. Estiveram presentes também os apresentadores da emissora Jéssica Smetak, Marcus Pimenta, Adelson Carvalho e Tiale Acrux, que, junto a atletas profissionais e amadores, viveram uma manhã de integração, emoção e superação.

Além de promover a prática esportiva e o bem-estar físico e mental, a Corrida de Rua também reforçou o compromisso da Record Bahia em incentivar hábitos saudáveis e aproximar marcas e público em um ambiente de alegria, conexão e experiências positivas. A arena esportiva foi um show à parte, com infraestrutura completa e preparada para oferecer suporte, segurança e comodidade aos participantes e visitantes, garantindo uma experiência marcante do início ao fim do evento. Os patrocinadores e parceiros marcaram presença com grandes ações e ativações diferenciadas, criando laços com o público por meio de experimentações, brindes e lembranças positivas, que valorizaram ainda mais os produtos e serviços das marcas envolvidas.

Todos os atletas receberam medalhas, e os vencedores foram premiados com troféus e valores em dinheiro, reforçando o espírito competitivo e a valorização do esporte.

A 5ª edição da Corrida de Rua RECORD Bahia/Salvador FM só foi possível graças ao patrocínio e apoio de marcas que acreditam no crescimento e no fortalecimento do esporte baiano. O evento se consolidou como uma das principais competições esportivas do estado, deixando sua marca com momentos inesquecíveis, estrutura de alto nível e um público verdadeiramente apaixonado por esportes e pela Record Bahia.