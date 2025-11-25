Assembleia Legislativa homenageia os 65 anos da RECORD Bahia em sessão especial Solenidade reúne autoridades e reconhece o legado da primeira emissora de televisão da Bahia

Divulgação RECORD Bahia

O plenário da Assembleia Legislativa da Bahia ficou lotado, na manhã desta segunda-feira (24), durante a sessão especial em homenagem aos 65 anos da RECORD Bahia. A iniciativa, proposta pelo Deputado Estadual Jurailton Santos, reuniu autoridades, políticos, representantes do setor de comunicação, colaboradores da emissora e telespectadores que prestigiaram o reconhecimento à trajetória da primeira emissora no Estado.

A homenagem reforça a relevância da RECORD Bahia no cotidiano dos baianos, consolidada como uma emissora que oferece mais de oito horas diárias de programação local, com forte compromisso com a informação, a prestação de serviços e o jornalismo com credibilidade.

Fundada em 1960 como TV Itapoan, inicialmente retransmitindo sinal da TV Tupi, a emissora marcou a história da comunicação ao realizar a primeira transmissão televisiva da Bahia. Desde então, mantém uma trajetória de pioneirismo e inovação, destacando-se pela cobertura jornalística em tempo real, pela abordagem regional e pela produção de conteúdo voltado à realidade da população.

Divulgação RECORD Bahia

Durante a solenidade, o presidente da RECORD, Luiz Cláudio Costa, o diretor da RECORD Bahia, Carlos Alves, e demais autoridades ressaltaram a relevância da emissora para o fortalecimento da comunicação no Estado e o papel social que desempenha há décadas. A sessão contou com a presença de importantes personalidades, entre elas o senador Otto Alencar, o vice-governador Geraldo Júnior, o superintendente de Rede da RECORD, André Dias, a secretária de Comunicação, Renata Vidal, além de outros convidados.

Divulgação RECORD Bahia

A sessão especial também celebrou a trajetória da jornalista Jessica Smetak, que recebeu a Comenda 2 de Julho — a mais alta honraria concedida pelo Estado da Bahia. Com 13 anos de carreira e integrante da equipe da RECORD Bahia desde 2018, Jessica está à frente do programa Bahia no Ar, tornando-se um dos rostos mais reconhecidos e respeitados da comunicação baiana.

Com 65 anos de história, a RECORD Bahia reafirma seu compromisso com a verdade, a inovação e a missão de informar os baianos com credibilidade, proximidade e responsabilidade social.