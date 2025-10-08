RECORD Bahia apresenta novidades em evento para o mercado publicitário de Salvador O encontro teve como objetivo apresentar as novidades da emissora e fortalecer o relacionamento com anunciantes e parceiros

Divulgação RECORD Bahia

A RECORD Bahia reuniu os principais representantes do mercado publicitário de Salvador em um evento exclusivo realizado no Boteco do Caranguejo, no Shopping Bela Vista. O encontro teve como objetivo apresentar as novidades da emissora e fortalecer o relacionamento com anunciantes e parceiros.

O evento contou com a presença do Diretor Geral da RECORD Bahia, Carlos Alves, do Diretor Comercial, Alex Gonzalez, do apresentador do Balanço Geral, Marcus Pimenta, além do Diretor Comercial Núcleo de Rede, Cláudio Barres, que apresentou as novidades comerciais de multiplataforma da emissora.

A Gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão, ressaltou como a parceria com a RECORD Bahia tem sido fundamental para alcançar o público-alvo: “Quando fazemos divulgação publicitária na grade da RECORD Bahia, sempre temos um retorno muito positivo. Nosso público se identifica e se vê dentro da RECORD, então é muito bacana essa sinergia.”

Mais do que apresentar novidades, a RECORD Bahia reafirma seu compromisso com a inovação, a força das parcerias e os resultados no mercado publicitário baiano.