RECORD Bahia promove a 7ª edição do Bora de Bike em Salvador, incentivando lazer e qualidade de vida Em um clima de animação e muita energia, os participantes pedalaram por 13 km pela nova Orla de Patamares

Divulgação RECORD Bahia

A RECORD Bahia realizou, no último domingo (30), a 7ª edição do Bora de Bike em Salvador, reunindo saúde, lazer e muita animação na nova Orla de Patamares. O evento atraiu cerca de 4 mil participantes, entre atletas, apaixonados pelo pedal e telespectadores, que percorreram um trajeto de 13 km em clima de entusiasmo e energia contagiante.

Esta foi a maior edição já registrada, com o volume de inscritos superando as expectativas e resultando na produção de lotes extras de kits para atender à demanda crescente.

A equipe da RECORD Bahia marcou presença com os apresentadores Tiale Acrux e Marcos Pimenta, além do repórter Matheus Ramos, que conduziu a animação ao longo do trajeto. Os repórteres Moema Bartira e Leo Bala também acompanharam os ciclistas de perto, registrando depoimentos e histórias durante todo o evento.

O Bora de Bike mais uma vez superou as expectativas e já faz parte do calendário dos baianos. Até 2026!