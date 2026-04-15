Corrida de rua RECORD Bahia: a competição favorita dos baianos Uma experiência que une esporte, energia e conexão com o público

Divulgação RECORD Bahia

A Corrida de Rua RECORD Bahia está com inscrições abertas para a edição de 2026 e promete movimentar Salvador com uma das experiências esportivas mais aguardadas do ano. No dia 17 de maio, atletas profissionais, amadores e entusiastas da corrida têm encontro marcado no Farol da Barra, um dos principais cartões-postais da capital baiana.

Com concentração e largada a partir das 6h, o evento oferece percursos de 5 km e 10 km, atendendo desde iniciantes até corredores mais experientes. A iniciativa reforça a importância da prática esportiva, incentivando saúde, bem-estar e qualidade de vida, em um cenário privilegiado à beira-mar.

‌



Reconhecida pela organização e pela experiência diferenciada proporcionada aos participantes, a Corrida de Rua Record Bahia consolida seu compromisso com a valorização dos atletas e o fortalecimento do esporte em Salvador.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial: www.corridarecordbahia.com.br. O segundo lote já está disponível, no valor de R$ 119,90. As vagas são limitadas.

‌



Mais do que uma competição, a Corrida de Rua RECORD Bahia é um convite à superação, à celebração da energia coletiva e à vivência de um momento único ao ar livre, em um dos cenários mais marcantes do Brasil. Ao final do evento, os participantes ainda poderão curtir um show especial, tornando a experiência ainda mais completa e festiva.