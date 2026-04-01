Balanço Geral nos Bairros leva serviços, música e cidadania ao Salvador Norte Shopping Uma experiência completa que conecta marcas e comunidade, gerando impacto social, visibilidade e resultados reais dentro e fora da tela

Divulgação RECORD Bahia

No último sábado, dia 28 de março de 2026, o Balanço Geral nos Bairros realizou mais uma edição de sucesso, desta vez no Salvador Norte Shopping, reunindo grande público em um evento marcado por prestação de serviços, entretenimento e muita interação com a comunidade.

Com transmissão ao vivo, o programa levou informação e diversão para os presentes, contando com a participação especial do cantor Tayrone, que animou o público com seus grandes sucessos.

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Durante o evento, a população teve acesso a diversos serviços essenciais, reforçando o compromisso social do projeto em aproximar a comunidade de atendimentos importantes, como agendamento para emissão de RG com o SAC, doação e vacinação de Pets, orientação ao consumidor pelo Procon, corte de cabelo e penteados, inscrição para o Minha Casa, Minha Vida através da SEINFRA, entre outros. Além disso, o público pôde aproveitar momentos de lazer e participar de sorteios de muitos prêmios, além do Caminhão de Prêmios do Baianão Móveis e de uma TV de 50” da 4X Soluções, que garantiram ainda mais animação ao evento.

Além do impacto junto ao público, o projeto garantiu alta entrega comercial, com entregas na tela da TV e desdobramentos no ambiente digital, assegurando visibilidade multiplataforma e geração de resultados para os patrocinadores.

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O projeto contou com importantes parceiros e patrocinadores, como o Salvador Norte Shopping, 4x Soluções, Mix Mateus, Concessionária Bahia Norte, Kigoma, Embasa, Banco do Nordeste, além do apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, Governo do Estado da Bahia, IBT, Intermarítima e Sotero Ambiental.

O Balanço Geral nos Bairros segue cumprindo seu papel de levar cidadania, informação e entretenimento para diferentes regiões de Salvador, fortalecendo o vínculo com a população e promovendo ações de impacto social.