Esporte, Superação e animação: 6ª Corrida de Rua movimenta Salvador com Grande Público e Show de Kart Love A capital baiana reuniu atletas, famílias e amantes da corrida em um evento marcado por energia, inclusão e muita música

Divulgação RECORD Bahia

A 6ª edição da Corrida de Rua, realizada no último dia 17 de maio de 2026, entrou para a história como uma das maiores e mais marcantes já promovidas. O evento reuniu mais de 3 mil atletas profissionais, corredores amadores, famílias e apaixonados pelo esporte, transformando as ruas em um grande cenário de superação, saúde, entretenimento e celebração da vida.

Com uma atmosfera vibrante e cheia de energia, a corrida proporcionou uma experiência completa aos participantes, marcada por organização, segurança, estrutura de excelência e ativações que reforçaram o compromisso do evento com o bem-estar e a qualidade de vida. Atletas de diversas cidades participaram da competição, fortalecendo ainda mais a relevância da corrida no calendário esportivo baiano e consolidando o evento como uma referência no incentivo à prática esportiva.

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Além das provas, a programação contou com momentos especiais de interação e entretenimento com os nossos apresentadores: Jessica Smetack, Marcus Pimenta, Adelson Carvalho, Tiale Acrux e repórteres da emissora. Os participantes celebraram conquistas através de premiações especiais e sorteios de brindes oferecidos pelos patrocinadores e parceiros do evento, tornando a experiência ainda mais emocionante e inesquecível para atletas e público presente.

Aproveitando a grande visibilidade e o alto fluxo de participantes e espectadores durante o evento, também foi realizada a divulgação da Casa do Patrão por meio de um instagramável estrategicamente posicionado, ampliando ainda mais o alcance da marca e fortalecendo sua conexão com o público presente.

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O encerramento foi marcado por um grande show da banda Kart Love, que levou muita animação, música e emoção para os participantes e espectadores, promovendo um verdadeiro clima de confraternização e integração entre esporte, cultura e lazer.

Divulgação RECORD Bahia

A grandiosidade da 6ª edição também refletiu a força das marcas e instituições que acreditam no esporte como ferramenta de transformação social, conexão com o público e promoção da saúde. O evento contou com o patrocínio de Kigoma, Sorvete Real do Solar, Intermarítima, Neoenergia e Le Biscuit, marcas que estiveram presentes fortalecendo a experiência do evento e aproximando-se diretamente do público através de ativações e ações promocionais.

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O evento também recebeu o importante apoio de parceiros como Battre, Sotero Ambiental, Baly, Nutry, USE e Atakarejo, fundamentais para ampliar a estrutura, os serviços oferecidos e a experiência dos atletas durante toda a programação.

A corrida contou ainda com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e do Governo do Estado da Bahia, reafirmando o compromisso das instituições públicas com iniciativas que promovem esporte, inclusão social, turismo, geração de renda e movimentação econômica para a cidade e para o estado.

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Com organização da assessoria de Jardel Moura e realização da Record Bahia, a 6ª edição da Corrida de Rua demonstrou mais uma vez a força do esporte como agente de transformação, união e inspiração. O sucesso do evento deixou marcas positivas entre os participantes, parceiros e patrocinadores, além de já criar grande expectativa para a próxima edição, que promete ser ainda maior, mais estruturada e ainda mais emocionante.

Mais do que uma competição esportiva, a corrida se consolidou como um grande encontro de pessoas movidas pelo espírito de superação, amizade, saúde e qualidade de vida, fortalecendo cada vez mais a cultura da corrida de rua na Bahia e ampliando seu impacto social, esportivo e comercial.