Cajazeiras reúne multidão e faz história em evento da RECORD Bahia com participação do É O Tchan Última edição do Balanço Geral nos Bairros de 2025 bateu recorde de público com serviços gratuitos, prêmios e muita música

Divulgação RECORD Bahia

A RECORD Bahia realizou, no sábado (13), a última edição do Balanço Geral nos Bairros de 2025, no Campo da Pronaica em Cajazeiras, um dos bairros mais populosos de Salvador. Com recorde de público, o evento se consolidou como uma das edições mais marcantes do projeto, com ampla oferta de serviços gratuitos, diversidade de prêmios e a participação especial da banda É O Tchan, que embalou o público com grandes sucessos e manteve a animação do início ao fim.

Com o apoio de grandes parceiros, a emissora levou à comunidade uma ampla oferta de serviços gratuitos, ações de cidadania e momentos de lazer. Entre os atendimentos disponibilizados estiveram serviços nas áreas de saúde, orientação ao consumidor, emissão de documentos, vacinação e doação de pets, além de corte de cabelo e penteados, beneficiando milhares de moradores da região.

A programação ganhou ainda mais força com o sorteio de um caminhão de prêmios e de uma TV de 50 polegadas, além de outros prêmios. Essas e outras ações dos patrocinadores e parceiros movimentaram o público, geraram alto engajamento e elevaram o clima de festa durante todo o evento.

Divulgação RECORD Bahia

A participação especial do É O Tchan transformou Cajazeiras em um grande palco de celebração. Com sucessos que marcaram gerações, a banda fez o público cantar, dançar e vibrar do início ao fim, mantendo a animação em alta e a música tomando conta do espaço mesmo após o encerramento do programa ao vivo.

Os apresentadores e repórteres da RECORD Bahia estiveram presentes ao vivo, interagindo com o público e reforçando o compromisso da emissora em estar cada vez mais próxima da população, promovendo informação, entretenimento e cidadania.

O Balanço Geral nos Bairros encerra 2025 reafirmando o compromisso social da RECORD Bahia, levando às comunidades serviços gratuitos, atrações musicais, grandes prêmios e fortalecendo a proximidade da emissora com o público.

Com resultados expressivos e forte impacto social, o Balanço Geral nos Bairros volta em 2026 ainda maior.