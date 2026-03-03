RECORD Bahia promoveu espetáculo esportivo com a 3ª edição do evento de Futevôlei – Salvador OPEN de Futevôlei O evento reuniu atletas de destaque em disputas acirradas, com torcida animada e cobertura especial da Record Bahia

A Copa Salvador OPEN de Futevôlei aconteceu nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, na Arena Mali, em Salvador, e entregou um verdadeiro espetáculo de técnica, energia e paixão pelo esporte. Com realização da Record Bahia em parceria com a FAFEB, o torneio reuniu cerca de 200 atletas de diversas categorias, proporcionando três dias intensos de competição e emoção nas areias.

O evento contou com uma premiação de quinze mil reais, distribuída entre as categorias, além de troféus e medalhas para os atletas que se destacaram.

Com flashes ao vivo durante toda a programação e cobertura especial da Record Bahia, a competição se consolidou como mais uma ação esportiva de sucesso promovida pela emissora, reforçando o compromisso de incentivar o esporte, o bem-estar e a qualidade de vida. Além do impacto junto ao público, o projeto garantiu alta entrega comercial, com grande exposição de marca na arena, inserções na tela da TV e desdobramentos no ambiente digital, assegurando visibilidade multiplataforma e geração de resultados.

A realização da Copa conta com envolvimento de grandes parceiros. A Uninassau, a Mauricéa e o Sorvete Real como patrocinadores do evento e apoio institucional da Prefeitura de Salvador, do Governo do Estado da Bahia e da rádio Salvador FM, fortalecendo a iniciativa em diversos aspectos.

A Record Bahia marcou presença também com os apresentadores Adelson Carvalho, Marcus Pimenta e Jessica Smetak, além dos repórteres que fizeram a cobertura nos três dias do evento, Leo Bala, Pedro Sento Sé e Moema Bartira. Essa realização fortalece a atuação da emissora no cenário esportivo baiano por meio de projetos que promovem lazer, saúde e entretenimento.