Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record Itapoan

RECORD Bahia realizará mais uma edição da Corrida de Rua no Farol da Barra

Com percursos de 5 km e 10 km, o evento promete reunir atletas profissionais e amantes do esporte em uma grande celebração de saúde e superação

Record Bahia|Do R7

Divulgação RECORD Bahia

A Corrida de Rua RECORD Bahia e Salvador FM vai movimentar Salvador no dia 12 de outubro, a partir das 6h da manhã, em um dos cartões-postais mais lindos da cidade: o Farol da Barra.

Com percursos de 5 km e 10 km, o evento promete reunir atletas profissionais, amadores e amantes do esporte em uma grande celebração de saúde, energia e superação.

O projeto conta com o apoio de importantes parceiros e instituições que acreditam no esporte como ferramenta de transformação e bem-estar social.

As inscrições já estão abertas no site www.corridarecordbahia.com.br, valor do primeiro lote R$115,90.


Mais do que uma competição, a Corrida de Rua RECORD Bahia e Salvador FM é um encontro de esporte, lazer e integração para toda a família baiana.

Publicidade

1 / 8

Divulgação RECORD Bahia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.