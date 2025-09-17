RECORD Bahia realizará mais uma edição da Corrida de Rua no Farol da Barra
Com percursos de 5 km e 10 km, o evento promete reunir atletas profissionais e amantes do esporte em uma grande celebração de saúde e superação
A Corrida de Rua RECORD Bahia e Salvador FM vai movimentar Salvador no dia 12 de outubro, a partir das 6h da manhã, em um dos cartões-postais mais lindos da cidade: o Farol da Barra.
Com percursos de 5 km e 10 km, o evento promete reunir atletas profissionais, amadores e amantes do esporte em uma grande celebração de saúde, energia e superação.
O projeto conta com o apoio de importantes parceiros e instituições que acreditam no esporte como ferramenta de transformação e bem-estar social.
As inscrições já estão abertas no site www.corridarecordbahia.com.br, valor do primeiro lote R$115,90.
Mais do que uma competição, a Corrida de Rua RECORD Bahia e Salvador FM é um encontro de esporte, lazer e integração para toda a família baiana.
1 / 8