RECORD Bahia promove o Salvador Open Challenge e reúne atletas de CrossFit em Salvador Evento reuniu atletas, promoveu inclusão esportiva e garantiu forte visibilidade de marca em múltiplas plataformas

Divulgação RECORD Bahia

No último sábado, dia 21 de março de 2026, foi realizado o Salvador Open Challenge, 2ª edição do evento de Crossfit que reuniu atletas de diferentes níveis e categorias em uma competição marcada por alto desempenho, energia e espírito esportivo.

Com disputas divididas em diversas categorias, o evento proporcionou a participação de competidores iniciantes e avançados, promovendo inclusão e incentivando a prática do esporte em Salvador. A programação contou com provas desafiadoras, que exigiram força, resistência e técnica dos participantes.

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Foram realizados flashes ao vivo diretamente do evento, levando ao telespectador conteúdos exclusivos durante a competição. Além do impacto junto ao público, o projeto garantiu alta entrega comercial, com grande exposição e ativação de marca na arena, inserções na tela da TV e desdobramentos no ambiente digital, assegurando visibilidade multiplataforma e geração de resultados para os patrocinadores.

O evento contou com o importante apoio de parceiros como a Uninassau, Frango Fresquinho Gujão e Ótica da Gente, que contribuíram para a realização e o sucesso da iniciativa. Além do apoio institucional do Governo do Estado da Bahia e Prefeitura Municipal de Salvador.

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Mais do que uma competição, o Salvador Open Challenge reforçou o crescimento do Crossfit em Salvador, fortalecendo a comunidade esportiva local e incentivando hábitos saudáveis por meio do esporte.