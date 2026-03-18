Alta Estação, a casa de Verão da RECORD Bahia Projeto transforma o Salvador Beach Club no point do verão, unindo conteúdo, experiências e interação com o público

Divulgação RECORD Bahia

Durante o verão da RECORD Bahia, o Salvador Beach Club se transforma na Casa de Verão da primeira emissora da Bahia, um ambiente estratégico que conecta marcas, conteúdo e público em uma experiência única e de alto impacto. Em sua 5ª edição, o projeto especial Alta Estação RECORD Bahia consolida-se como uma potente plataforma de visibilidade, unindo informação, entretenimento, experiências e intensa interação com o público.

Com uma comunicação visual vibrante, cenário instagramável e localização privilegiada, de frente para o mar de Patamares, a Casa de Verão foi pensada para potencializar a presença das marcas em um ambiente de alto fluxo e engajamento. Cada detalhe do espaço convida à experimentação, ao registro e à conexão, criando oportunidades reais de aproximação entre patrocinadores e consumidores.

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Divulgação RECORD Bahia

Durante os finais de semana, de fevereiro a março, o projeto ganha ainda mais força com ações promocionais exclusivas, ativações de marca, distribuição de brindes e experiências imersivas. Tudo isso gera experimentação direta, lembrança de marca e relacionamento, ampliando o valor percebido pelos consumidores.

A presença multiplataforma é um dos grandes diferenciais do projeto. São flashes ao vivo diretamente do Salvador Beach Club, quadros especiais nos programas locais e conteúdos dedicados que levam a energia do verão para toda a Bahia, sobre saúde, esporte, bem-estar e cuidados nesta estação. Na tela da TV, no digital e na arena, as marcas ganham destaque em diferentes formatos, potencializando alcance e frequência.

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Mais do que visibilidade, o Alta Estação RECORD Bahia entrega resultado: alta exposição de marca, integração on e off, engajamento qualificado e conexão emocional com o público. Um projeto que transforma presença em performance e experiência em retorno para os patrocinadores.

A edição de 2026 conta com o patrocínio de Bahia Norte, Kigoma, Embasa e Mix Mateus, marcas que fortalecem e potencializam a maior experiência de verão da televisão baiana.

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Alta Estação RECORD Bahia, aqui as marcas vivem o verão junto com o público.