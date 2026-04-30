Salvador Open de Beach Tennis reúne mais de 200 atletas e consolida sucesso do esporte na capital baiana Evento movimenta a Arena D7 com disputas intensas, reunindo atletas e público em um ambiente de muita energia

Divulgação RECORD Bahia

Salvador foi palco de um dos maiores eventos de Beach Tennis da região no último final de semana, com a realização da 4ª edição do Salvador Open de Beach Tennis, nos dias 25 e 26 de abril. O torneio reuniu mais de 200 atletas, entre amadores e profissionais, e transformou a capital baiana em um verdadeiro centro da modalidade, com disputas de alto nível técnico e grande participação do público.

Realizado na Arena D7, localizada no Shopping da Bahia, o evento contou com uma estrutura moderna e preparada para receber atletas e espectadores, proporcionando conforto e uma experiência completa ao público presente.

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Durante os dois dias de competição, as quadras de areia receberam jogos intensos e emocionantes, evidenciando o crescimento do Beach Tennis na Bahia e o fortalecimento do esporte no cenário local. O evento foi marcado pela organização, estrutura de qualidade e pela integração entre atletas, equipes e torcedores, criando uma atmosfera vibrante e esportiva.

Além do alto nível das partidas, o Salvador Open destacou-se pela grandiosidade de sua realização, reunindo competidores de diversas categorias e promovendo o intercâmbio esportivo entre participantes de diferentes regiões. A iniciativa reforça o papel de Salvador como um importante polo para eventos esportivos e contribui diretamente para o incentivo à prática esportiva e ao estilo de vida saudável.

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O sucesso do torneio também foi possível graças ao apoio de importantes parceiros. O evento contou com patrocínio de Frango Fresquinho Gujão e Intermarítima, além do apoio institucional da Prefeitura de Salvador e do Governo do Estado da Bahia, que seguem investindo no desenvolvimento do esporte e na realização de eventos de grande porte. A entrega comercial também foi um destaque, garantindo ampla visibilidade às marcas envolvidas por meio de ativações estratégicas, exposição qualificada e ações de engajamento com o público, fortalecendo ainda mais o retorno para os patrocinadores e consolidando o evento como uma excelente plataforma de negócios.

A cobertura e transmissão realizadas pela Record Bahia ampliaram o alcance do torneio, levando os principais momentos das disputas para um público ainda maior e reforçando a visibilidade do evento em diferentes plataformas. A presença da emissora transformou o Salvador Open em uma vitrine relevante para as marcas parceiras, que puderam associar seus conceitos aos valores do esporte, como saúde, performance e bem-estar, além de potencializar suas estratégias de comunicação com inserções qualificadas e entregas comerciais de alto impacto.

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A realização do Salvador Open de Beach Tennis foi da Record Bahia, que reafirma seu compromisso com a promoção do esporte e com a valorização de iniciativas que impactam positivamente a comunidade. A emissora tem se destacado na organização de eventos que fortalecem o calendário esportivo local e ampliam a visibilidade de modalidades em crescimento.

Com o êxito desta edição, o Salvador Open se consolida como um evento de referência no Beach Tennis baiano e já gera expectativa para as próximas edições, que prometem ampliar ainda mais sua dimensão e alcance.