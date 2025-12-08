RECORD Bahia realiza terceira edição do evento de Harmonização de Chocolates e Vinhos A 3ª edição do evento se consolidou como uma experiência única, exclusiva e reuniu autoridades, empresários e profissionais do mercado publicitário da capital baiana

Divulgação RECORD Bahia

O evento aconteceu no Restaurante Canto, no Rio Vermelho, na última quinta-feira (4), com o propósito de aproximar o mercado, fortalecer relacionamentos e criar memórias por meio de momentos de interação. Clientes, parceiros e convidados puderam vivenciar uma tarde especial, marcada por networking e experiências sensoriais.

O ponto alto da programação foi a condução do Chef Chocolatier Ricardo Campos, responsável por guiar os presentes em uma harmonização especial de vinhos, espumantes e chocolates finos. A degustação destacou sabores, texturas e aromas, proporcionando uma verdadeira imersão no universo da gastronomia.

Estiveram presentes o Diretor Geral da Record Bahia, Carlos Alves, o Superintendente de Rede da Record, André Dias, além da equipe Comercial e os apresentadores Marcus Pimenta, Jessica Smetak e Tiale Acrux, que interagiram com os convidados e contribuíram para uma atmosfera dinâmica no encontro.

Ao final do evento, os participantes receberam um certificado de participação, celebrando a experiência única de Harmonização de Chocolates, Vinhos e Espumantes.