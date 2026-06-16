Balanço Geral nos Bairros reúne moradores de Paripe em dia de serviços e diversão Ação promoveu cidadania, lazer e atendimento gratuito à população, com a participação dos apresentadores da Record Bahia e show de Cícero Danta

Divulgação RECORD Bahia

A Praça João Martins, no bairro de Paripe, foi palco, no último sábado (13), da segunda edição do Balanço Geral nos Bairros de 2026. O projeto, que tem como objetivo aproximar ainda mais a emissora da população, levou informação, entretenimento, prestação de serviços e muita interação para os moradores da região, reunindo um grande público ao longo da programação.

Durante o evento, a comunidade teve a oportunidade de acompanhar de perto a transmissão ao vivo do programa e prestigiar os apresentadores Marcus Pimenta, Jéssica Smetak, Adelson Carvalho e Tiale Acrux, que comandaram as atividades com muita animação, carisma e participação popular. A presença do público foi fundamental para o sucesso da ação, demonstrando o carinho e a identificação dos telespectadores com o programa.

‌



A programação também contou com uma atração musical especial. O cantor Cícero Dantas subiu ao palco e embalou o público com seus sucessos, proporcionando momentos de descontração e alegria para pessoas de todas as idades.

Além do entretenimento, um dos principais destaques da iniciativa foi a oferta de diversos serviços gratuitos à população. Durante toda a manhã, os moradores puderam acessar atendimentos como corte de cabelo, manicure, massagem, serviços do SAC, atendimento do Procon, exames oftalmológicos, entre outras ações voltadas para a promoção da cidadania, do bem-estar e da qualidade de vida da comunidade.

‌



O evento contou ainda com o importante apoio de parceiros que contribuíram para a realização da ação. A segunda edição do Balanço Geral nos Bairros teve o patrocínio da Concessionária Bahia Norte, Frango Fresquinho Gujão e Intermarítima, além do apoio institucional da Prefeitura de Salvador e do Governo do Estado da Bahia.

Mais uma vez, o Balanço Geral nos Bairros cumpriu sua missão de estar próximo da população, oferecendo serviços essenciais, valorizando a cultura local e proporcionando momentos de lazer e integração comunitária. O sucesso desta edição reforça a importância do projeto e seu compromisso em levar cidadania, informação e entretenimento para diferentes regiões de Salvador ao longo de 2026.