RECORD Bahia presente na 20ª edição da Bahia Farm Show em Luís Eduardo Magalhães Maior feira de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste reuniu lideranças do setor e contou com a presença da diretoria da RECORD Bahia

Divulgação RECORD Bahia

A Bahia Farm Show realizou sua 20ª edição em Luís Eduardo Magalhães, consolidando mais uma vez sua posição como uma das maiores e mais importantes feiras de tecnologia agrícola do Brasil. Realizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), a Bahia Farm Show desempenha um papel fundamental na promoção do agronegócio brasileiro.

O evento reúne os principais agentes da cadeia produtiva em um ambiente voltado para a inovação, geração de negócios e fortalecimento de relacionamentos, impulsionando o crescimento sustentável e a competitividade do setor. A feira reuniu produtores rurais, empresários, expositores, autoridades e especialistas do agronegócio, promovendo oportunidades de negócios, inovação e troca de conhecimento para o desenvolvimento do setor.

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Representando a Record Bahia, estiveram presentes o Diretor Geral, Carlos Alves, o Diretor Comercial, Alex Gonzalez, e a Executiva Comercial, Aline Lisboa, que acompanharam de perto as principais novidades apresentadas durante a feira, além de fortalecer o relacionamento com parceiros, clientes e demais profissionais do segmento.

Como parte da cobertura especial do evento, a Record Bahia montou um estúdio exclusivo dentro da Bahia Farm Show, que se tornou um importante ponto de encontro para entrevistas, networking e produção de conteúdo. Durante toda a semana, o espaço recebeu a visita de autoridades, empresários, lideranças do agronegócio, parceiros comerciais e representantes de diversas instituições, proporcionando momentos de troca de experiências e discussões sobre os desafios e oportunidades do setor.

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Além disso, a emissora contou com uma equipe de reportagem presente durante toda a programação da feira, realizando coberturas, entrevistas e acompanhando os principais acontecimentos do evento, levando ao público informações atualizadas sobre as inovações, negócios e tendências do agronegócio.

Ao longo dos dias de programação, a Bahia Farm Show destacou avanços tecnológicos, soluções sustentáveis e tendências que impulsionam a produtividade no campo, reafirmando a importância do agronegócio para a economia baiana e nacional.

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A participação da Record Bahia no evento reforça o compromisso da emissora em estar presente nos principais acontecimentos do estado, acompanhando de perto o desenvolvimento dos diversos setores da economia, valorizando iniciativas que contribuem para o crescimento da Bahia e fortalecendo o relacionamento com o mercado.

Celebrando duas décadas de história, a Bahia Farm Show segue como referência nacional, promovendo o desenvolvimento do agronegócio e aproximando empresas, produtores e instituições em um ambiente voltado para o futuro do campo.