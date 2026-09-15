Balanço Geral nos Bairros reúne serviços, cidadania e música em mais uma edição de sucesso em Salvador Evento realizado no último sábado (12), no Salvador Norte Shopping, levou serviços gratuitos, informação e entretenimento para moradores de São Cristóvão e bairros adjacentes

Divulgação RECORD Bahia

Mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros, da Record Bahia, foi marcada por muitos serviços, informação e entretenimento. Realizado no último sábado, 12 de setembro, no Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão, em Salvador, o evento reuniu moradores da região e de bairros adjacentes em uma grande ação de cidadania. Ao longo do dia, o público teve acesso a uma série de serviços gratuitos e orientações, facilitando o acesso da população a atendimentos importantes. Entre os destaques estiveram a Van do Minha Casa, Minha Vida, Neoenergia, Procon, SAC e corte de cabelo, além de outras ações que fizeram parte da programação.

O evento também contou com o tradicional sorteio do Caminhão de Prêmios, que levou ainda mais expectativa para o público presente, além do sorteio da TV de 50″, entre outros prêmios, proporcionando entretenimento e experiências ao longo do dia. A iniciativa reforçou a proposta do Balanço Geral nos Bairros de estar cada vez mais próximo das comunidades, levando serviços para quem precisa, promovendo cidadania e proporcionando momentos de lazer e convivência.

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Divulgação RECORD Bahia

A programação contou ainda com a presença dos apresentadores da Record Bahia Jessica Smetak, Marcus Pimenta e Adelson Carvalho, que interagiram com o público e comandaram a ação durante o evento. Para completar a programação, a banda La Fúria levou muita música e animação ao Salvador Norte Shopping, encerrando a edição em clima de festa e celebrando junto ao público mais uma realização de sucesso do projeto.

A realização desta edição contou com o patrocínio de Salvador Norte Shopping, Frango Fresquinho Gujão, Neoenergia, Kigoma, Le Biscuit, Bahia Norte, Intermarítima e Mix Mateus, que contribuíram para a realização da ação e para a oferta de uma programação especial à população. O evento também teve o apoio institucional da Prefeitura de Salvador e do Estado da Bahia, fortalecendo a iniciativa de levar serviços e ações de cidadania para mais perto das comunidades. Também participaram como apoiadores Baianão Móveis, 4X Soluções e Use Telecom, parceiros que se uniram à Record Bahia em mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros.

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Além da prestação de serviços e do entretenimento, o Balanço Geral nos Bairros também se destaca como uma importante plataforma de relacionamento entre marcas e consumidores. Durante a edição, os patrocinadores tiveram a oportunidade de realizar ativações diretamente com o público, fortalecendo a presença e a conexão de suas marcas com a comunidade.

Com mais uma edição marcada pela participação da comunidade, oferta de serviços, entretenimento e experiências para o público, o Balanço Geral nos Bairros reafirma o compromisso da Record Bahia em levar informação, prestação de serviço, cidadania e entretenimento para diferentes regiões de Salvador e da Bahia, ao mesmo tempo em que proporciona aos seus parceiros uma plataforma completa de conexão com a população.