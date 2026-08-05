RECORD Bahia movimentou o cenário esportivo com a 4ª edição do Salvador Open de Futevôlei O evento já se consolidou no calendário esportivo da Bahia, reunindo atletas de destaque em disputas acirradas, torcida animada e uma cobertura especial da RECORD Bahia.

Divulgação RECORD Bahia

A Copa Salvador OPEN de Futevôlei voltou a movimentar o cenário esportivo baiano nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto, na Arena Mali, em Salvador. Em mais uma edição marcada por técnica, energia e muita paixão pelo esporte, o torneio reuniu cerca de 200 atletas de diferentes categorias, que protagonizaram três dias de disputas intensas e grandes momentos nas areias.

Realizada pela RECORD Bahia, em parceria com a FAFEB, a competição reforça a força e a consolidação do projeto no calendário esportivo da Bahia, proporcionando ao público uma experiência que une esporte, entretenimento e emoção. A edição contou com uma premiação especial de quase 20 mil reais, distribuída entre as categorias, além de troféus para os atletas que se destacaram.

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A equipe da RECORD Bahia esteve presente em todos os momentos da competição, com flashes ao vivo durante a programação e uma cobertura especial do evento. A iniciativa reafirma o compromisso da emissora com a promoção do esporte, do bem-estar e da qualidade de vida, fortalecendo a conexão com o público por meio de experiências que vão além da televisão.

O projeto também se destacou pela força de sua entrega comercial e multiplataforma, com ampla exposição das marcas parceiras na arena, inserções na programação da TV e desdobramentos no ambiente digital. Uma estratégia que amplia a visibilidade dos patrocinadores, potencializa a conexão com o público e gera resultados para as marcas envolvidas.

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A realização da Copa Salvador OPEN de Futevôlei contou com a parceria de grandes marcas. A Le Biscuit, Sotero Ambiental e Gujão Frango Fresquinho participaram como patrocinadores do evento, que também teve o apoio institucional da Prefeitura de Salvador e do Governo do Estado da Bahia, fortalecendo a iniciativa e contribuindo para o sucesso de mais uma edição.

A RECORD Bahia marcou presença ainda com os apresentadores Adelson Carvalho e Marcus Pimenta, além dos repórteres Gomes Nascimento, Matheus Ramos, Ramon Lisboa, Lícia Fontenele, Paulyane Araújo e Moema Bartira, que acompanharam o evento e levaram ao público os principais momentos da competição.

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Com mais uma edição de sucesso, a Copa Salvador OPEN de Futevôlei reafirma sua relevância no cenário esportivo baiano e fortalece a atuação da RECORD Bahia na criação de projetos que conectam marcas e público por meio do esporte, do lazer, da saúde e do entretenimento.