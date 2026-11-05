RECORD Bahia promove 5ª edição do evento de Beach Tennis Ação realizada no último sábado (31) reuniu esporte, lazer e incentivo à prática de atividades físicas na Arena D7, em Salvador

Divulgação RECORD Bahia

A RECORD Bahia realizou, no último sábado (31 de outubro), a 5ª edição do seu evento de Beach Tennis, na Arena D7, localizada no Shopping da Bahia, em Salvador. A iniciativa reuniu esporte, lazer e entretenimento, com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas e promover momentos de integração e bem-estar.

A modalidade, que vem ganhando cada vez mais espaço entre os brasileiros, foi a grande protagonista da ação. Combinando elementos do tênis e do vôlei de praia, o Beach Tennis se destaca por ser um esporte dinâmico, acessível e que estimula a socialização, além de contribuir para a saúde física e mental.

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A realização de mais uma edição reforça a proposta da RECORD Bahia de desenvolver iniciativas que aproximem a emissora do público por meio de experiências que valorizam o esporte, a saúde e o bem-estar. A escolha da Arena D7, no Shopping da Bahia, também proporcionou um espaço de destaque para a prática esportiva, em uma localização de grande circulação na capital baiana.

Divulgação RECORD Bahia @ADRIANOPRTUGALFOTO

Além da experiência esportiva, o evento também contou com entregas comerciais na Arena D7, proporcionando visibilidade às marcas parceiras por meio de exposição e ativações no espaço. A iniciativa contemplou ainda contrapartidas de divulgação nos canais digitais e na programação de TV da RECORD Bahia, ampliando o alcance da ação e fortalecendo a presença dos patrocinadores e apoiadores em diferentes plataformas de comunicação da emissora.

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O projeto contou com o patrocínio das Lojas Guaibim e do Hospital da Obesidade, além do apoio da Prefeitura de Salvador e do Governo da Bahia, parceiros importantes para a realização da iniciativa.

Com mais essa ação, a RECORD Bahia amplia sua atuação em projetos que estimulam a participação da comunidade e incentivam hábitos mais saudáveis, fortalecendo sua presença em iniciativas que promovem esporte, integração e bem-estar.