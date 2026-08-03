2ª edição do Balanço Geral Piauí Nos Bairros, da TV Antena 10, acontece dia 14 de agosto na praça Rio Branco, Centro de Teresina Além dos atendimentos oferecidos à comunidade, o público poderá acompanhar, ao vivo, o BG Piauí direto do local com Beto Rego

Divulgação TV Antena 10

A TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, promove na sexta-feira, 14 de agosto, a 2ª edição do “Balanço Geral Piauí – Nos Bairros”. O evento será realizado na Praça Rio Branco, no Centro da capital, das 9h às 15h, reunindo prestação de serviços gratuitos, atrações e muita interação com o público.

Das 11h30 às 15h30, o apresentador Beto Rego comandará o Balanço Geral Piauí diretamente da Praça Rio Branco, com quatro horas de transmissão ao vivo. Esta é a segunda edição do projeto que a emissora promove na capital piauiense. A última ocorreu em março.

‌



A edição contará com música, convidados especiais, reportagens exclusivas e a participação do time da emissora, levando informação, entretenimento e prestação de serviço para quem estiver presente.

O evento é aberto ao público, e toda a população está convidada a participar dessa grande ação, que aproxima ainda mais o programa das comunidades e reforça seu compromisso com os piauienses.

‌



Serviço

Evento: 2ª edição do Balanço Geral Piauí – Nos BairrosData: Sexta-feira, 14 de agostoHorário: Das 9h às 15hTransmissão ao vivo: Das 11h30 às 15h30Local: Praça Rio Branco – Centro de Teresina

Participe e aproveite um dia de cidadania, serviços e muita diversão ao lado da equipe do Balanço Geral Piauí. O projeto é promovido pela TV Antena 10, RECORD Piauí, e conta com patrocínio da Equatorial Energia.