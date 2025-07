A10Cast agora em novo dia e horário: sábado, às 13 horas, na TV Antena 10; saiba tudo! Podcast é comandado pela jornalista Lídia Brito TV Antena 10|Do R7 28/07/2025 - 12h03 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Antena 10

A partir do dia 2 de agosto, o A10Cast, podcast da TV Antena 10, ganhará um novo horário de exibição: todos os sábados, às 13h. Após 27 edições aos domingos, o programa apresentado pela jornalista Lídia Brito será transmitido logo após o telejornal Fala Piauí. A mudança integra a nova programação de sábado da afiliada da RECORD, que busca unir jornalismo e entretenimento.

Com trechos que viralizam nas redes sociais e abordagens de temas importantes com convidados especiais em cada episódio, o A10Cast vem se firmando como um dos principais podcasts do Piauí. O programa já promoveu discussões sobre questões que afetam diretamente a população. Agora, com a nova faixa horária, a atração pretende fidelizar o público das manhãs de sábado, que já acompanha o Fala Brasil, da RECORD, seguido do noticiário local Fala Piauí.

A10Cast com Lídia Brito, agora aos sábados, às 13 horas. Os melhores momentos estarão disponíveis nas redes sociais da @tvantena10, @portala10mais, @a10cast, @lidiabritosl e também do entrevistado da semana.