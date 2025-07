Balanço Geral Piauí com Beto Rego passa a ter 4h de duração na TV Antena 10; saiba tudo! Além das notícias policiais, o telejornal, exibido das 11h30 às 15h30, agora conta com um quadro político sob o comando de Eliézer Rodrigues, Lídia Brito e Wesslley Sales TV Antena 10|Do R7 03/07/2025 - 15h19 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Antena10 Balanço Geral Piauí agora com 4h de duração na TV Antena 10

Com o intuito de manter o público sempre bem informado sobre os acontecimentos no estado, a TV Antena 10 ampliou o tempo de exibição do Balanço Geral Piauí, que agora conta com 4 horas de programação ao vivo, sob o comando de Beto Rego. Campeão de audiência, o telejornal passa a oferecer ainda mais conteúdo policial, cobertura das cidades e estreia o quadro “Balanço Político”, com participações diárias dos jornalistas Eliézer Rodrigues, Lídia Brito e Wesslley Sales.

A expansão do Balanço Geral Piauí segue um formato já consolidado em outras emissoras da RECORD pelo país. Com novo horário das 11h30 às 15h30, o programa traz uma cobertura completa dos principais fatos do estado, incluindo notícias policiais, política, esportes, participação da população e entradas ao vivo.

Além disso, novos quadros serão lançados em breve para reforçar o compromisso da TV Antena 10 com o jornalismo local. O destaque fica para o “Balanço Político”, que contará com um bloco fixo e entradas ao vivo dos comentaristas, reconhecidos por sua atuação na cobertura política piauiense entre 13h30 às 15h.

“Essa é mais uma inovação trazida pelo nosso CEO Cláudio Tajra. O jornalismo policial continua sendo nossa marca registrada, mas estamos adotando um modelo de sucesso em outras praças da RECORD. Tenho certeza de que será um sucesso aqui também. São quatro horas de jornalismo intenso, serviços e uma equipe empenhada em entregar a melhor cobertura ao nosso público piauiense”, afirmou Marcelo Gomes, diretor de jornalismo da emissora.

‌



Com apresentação de Beto Rego e participação diária de Thay Fabrizia, o Balanço Geral Piauí vai ao ar das 11h30 às 15h30 pelo canal 10.1 e também pelo portal A10mais.com.

Divulgação TV Antena10 BG Piauí também abordará política com Eliézer Rodrigues, Lídia Brito e Wesslley Sales