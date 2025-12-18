Pelo 2º ano consecutivo, TV Antena 10 RECORD Piauí vence Prêmio MPPI de Jornalismo Afiliada à RECORD no Piauí exibiu reportagem sobre um programa do MP que promove a reflexão e responsabilização de homens em casos de violência

Divulgação TV Antena 10

Pelo 2º ano consecutivo, a TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, ficou em 1º lugar no Prêmio MPPI de Jornalismo. Neste ano, o Ministério Público do Piauí celebra uma década de reconhecimento aos trabalhos jornalísticos que promovem reflexão e conscientização sobre o papel da instituição na defesa da justiça e da democracia. Em 2024, a emissora já havia conquistado o 1º lugar no prêmio.

A solenidade da premiação ocorreu na manhã desta quinta-feira (18) na sede do órgão em Teresina. A TV Antena 10 venceu o 10º Prêmio MPPI de Jornalismo com a reportagem: “Reeducar: programa do MPPI promove a reflexão e responsabilização de homens em casos de violência doméstica e familiar”. O material foi idealizado pela produtora Bárbara Miranda, reportagem de Idria Portela, imagens de Rivaldo Lima, edição de Pedro Cardoso e direção de Marcelo Gomes.

Assista abaixo à reportagem premiada:

A premiação ocorre na semana em que a TV Antena 10 completa 37 anos de fundação. Ao longo do ano, o grupo, sob a liderança do empresário Cláudio Tajra, realizou investimentos significativos em infraestrutura e tecnologia, além de lançar novos produtos. Entre eles, o Antena Rural, que já é um sucesso nas manhãs de domingo da emissora.

“É uma dupla comemoração. Estamos extremamente felizes pela conquista e ainda mais satisfeitos por alcançar, pelo segundo ano seguido, esse prêmio do Ministério Público do Piauí, uma instituição de grande importância e relevância para todos nós. Aproveito para agradecer a toda a equipe que, mais uma vez, se dedicou e conquistou esse prêmio. Essa vitória reforça o nosso compromisso social e confirma a credibilidade que o grupo construiu ao longo de três décadas no Piauí”, destacou Marcelo Gomes, diretor de jornalismo da TV Antena 10.