TV Antena 10 exibe especial em homenagem ao Dia do Piauí neste sábado (18), às 14 horas Atração será comandada pelos jornalistas Sayuri Sato e Eliézer Rodrigues

Divulgação TV Antena 10

A TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, exibe neste sábado (18), o especial “Piauí 203 anos” a partir das 14 horas sob o comando dos jornalistas Sayuri Sato e Eliézer Rodrigues. A atração reunirá reportagens especiais, convidados e muito mais.

No programa, o telespectador terá a oportunidade de relembrar a história do estado, reportagens especiais, curiosidades, futuro, além de pessoas que impactaram no desenvolvimento do Piauí. Neste ano, a atração será exibida na véspera do aniversário do estado.

No domingo (19), uma reprise com os melhores momentos do programa será exibida às 9h da manhã, antes da estreia do Antena Rural.

Assista ao especial “Piauí 203 anos” no canal 10.1, no Youtube e

‌



A10mais.com. As reportagens da atração também serão compartilhadas nas

redes sociais da @tvantena10 e @portala10mais.