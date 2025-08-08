Em homenagem aos 173 anos de Teresina, TV Antena 10 apresenta série especial com 6 episódios Reportagens serão exibidas entre os dias 11 a 16 de agosto nos telejornais Conversa Franca e Fala Piauí TV Antena 10|Do R7 08/08/2025 - 12h20 (Atualizado em 08/08/2025 - 12h20 ) twitter

Divulgação TV Antena 10

A TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, exibe entre os dias 11 a 16 de agosto a série especial “Teresina 173 anos no coração da gente!”. O projeto conta com seis reportagens que exploram histórias marcantes de personalidades da cidade, o crescimento da capital, seus atrativos turísticos, memórias do passado e muito mais.

As cinco primeiras matérias serão veiculadas no telejornal Conversa Franca, às 19h20. Já o encerramento da série acontece no sábado, dia 16, no Fala Piauí, às 12h. Os conteúdos também estarão disponíveis também no YouTube, nas redes sociais e no A10mais.com.

“Comemoramos mais um ano da nossa capital e, desta vez, decidimos trazer novamente o projeto com o mesmo nome já conhecido pelo público, mas em um novo formato, mais compacto. As reportagens são especiais e retratam pessoas que ajudam a contar a história de Teresina. Está incrível”, garantiu Marcelo Gomes, diretor de jornalismo do grupo.

As reportagens foram realizadas pelos jornalistas Chico Filho, Eliézer Rodrigues, Lídia Brito, Karine Rocha, Idria Portela e Sayuri Sato, com produção de Marina Romero, Maria Luísa e Bárbara Miranda. Acompanhe de 11 a 15 de agosto no Conversa Franca, às 19h20, e no sábado, dia 16, no Fala Piauí, às 12h.