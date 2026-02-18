TV Antena 10 RECORD Piauí realiza 1ª edição do “Balanço Geral Nos Bairros”; dia 6 de março em Teresina Evento contará com prestação de serviços gratuitos à população e transmissão ao vivo do programa com Beto Rego direto do local

Divulgação TV Antena10

A TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, realiza no próximo dia 6 de março a primeira edição do projeto “Balanço Geral PI – Nos Bairros”. O evento acontecerá no Complexo Esportivo Parentão, no bairro Lourival Parente, zona Sul de Teresina, e oferecerá uma série de serviços gratuitos à comunidade, além da transmissão ao vivo do programa comandado por Beto Rego diretamente do local.

A programação será dedicada aos moradores da região Sul da capital, com atendimentos gratuitos das 10h às 16h. Já o Balanço Geral Piauí será exibido ao vivo entre 11h30 e 15h30. A iniciativa já é sucesso em outras afiliadas da RECORD pelo Brasil e, no Piauí, contará com três edições ao longo do ano, sendo esta a primeira. A iniciativa conta com o patrocínio da Equatorial Energia, que também prestará serviços à comunidade, além da presença de órgãos públicos que devem reforçar o atendimento à comunidade, contribuindo para a movimentação da região.

Reconhecido como um dos programas de maior audiência da televisão piauiense, o Balanço Geral Piauí proporcionará ao público a oportunidade de acompanhar de perto o apresentador Beto Rego e conferir reportagens especiais produzidas diretamente na comunidade. Nesta data, o telejornal será transmitido ao vivo no Parentão, espaço público da Prefeitura Municipal de Teresina.

De acordo com o diretor de jornalismo da TV Antena 10, Marcelo Gomes, a ação reforça o compromisso da emissora com o público que acompanha diariamente sua programação. Ele destaca que, além de aproximar a equipe da comunidade, a iniciativa levará serviços importantes que devem beneficiar dezenas de pessoas. “A expectativa é repetir em Teresina o sucesso já alcançado em outras capitais”, disse.

A coordenadora comercial Socorro Boavista também ressaltou a relevância do evento para marcas que desejam fortalecer sua visibilidade. Segundo ela, associar-se à TV Antena 10 — especialmente ao Balanço Geral Piauí, um dos telejornais de maior audiência e faturamento da emissora — é uma excelente oportunidade para ampliar o alcance no estado, em um evento que promete grande mobilização.

O convite está aberto: no dia 6 de março, das 10h às 16h, o “Balanço Geral PI – Nos Bairros” espera o público no Complexo Esportivo Parentão, no bairro Lourival Parente. A partir das 11h30, o programa será transmitido ao vivo para todo o Piauí, diretamente do local, com entrada totalmente gratuita. A transmissão será simultânea também no Youtube e A10mais.com com ampla divulgação nas redes sociais do grupo: @tvantena10, @portala10mais e @balancogeralpiaui.