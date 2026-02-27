Balanço Geral Piauí Nos Bairros: confira os serviços que serão ofertados gratuitamente à população no Parentão, em Teresina O evento, que acontece no dia 06 de março, vai contar também com apresentações musicais e transmissão ao vivo da TV Antena 10 das 11h30 às 15h30

Divulgação Antena 10

A TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, preparou uma série de serviços público e gratuitos que serão ofertados à população durante a 1ª edição do projeto “Balanço Geral PI - Nos Bairros”. O evento, que conta com o patrocínio da Equatorial Energia, acontece no próximo dia 06 de março, no Complexo Esportivo Parentão, no bairro Lourival Parente, zona Sul de Teresina. Emissão da nova carteira nacional de identidade, vacinação e oficinas estão entre os serviços ofertados.

O evento acontecerá no Parentão, com entrada gratuita ao público, das 10h às 16h. A partir das 11h30, Beto Rego comanda a transmissão, que segue até as 15h30. Para viabilizar a iniciativa, a TV Antena 10 contou com o apoio de diversos parceiros, que se uniram ao projeto com o objetivo de atender às principais necessidades da população de Teresina. Entre os apoiadores estão:

DEFENSORIA PÚBLICA

Divórcio

Acordo de reconhecimento e/ou dissolução união estável

Suprimento de Registro Civil de Óbito

Suprimento de Registro Civil de Nascimento

Restauração de Registro Civil

Alteração ou retificação de Registro Civil

Acordo de reconhecimento de paternidade/maternidade

Acordo de alimentos

Acordo de revisão ou exoneração de alimentos

Acordo para averiguação de paternidade - Exame de DNA

SEMCASPI

Serviços de Cadastro Único

Orientações sobre serviços de cidadania

Passe Livre

Transporte Eficiente

Carteira do Idoso

SEMEL

Atividades laborais para adultos e crianças

SEMPI

Ônibus Lilás, com oferta de atendimento psicossocial. Além da entrega de materiais informativos sobre à violência domestica e familiar, assédio moral e sexual e os canais de atendimento

SESAPI

Oficina sobre prevenção combinada

Orientação sobre PREP e PEP

Disponibilizar Auto testes para HIV

Disponibilizar preservativos Internos (feminino), Preservativos externos(masculino) e Gel lubrificantes

INSTITUTO DE CIDADANIA DIGITAL – SSP PI

Emissão de documento oficial com foto

Para emissão da carteira nacional de identidade é necessário portar comprovante de residência e cópia do CPF.

DOCUMENTOS OPCIONAIS

NIT/PIS/PASEP (cópia)

CNH (cópia)

Título eleitor (cópia)

Tipo Sanguíneo (cópia)

Carteira Profissional (cópia)

Certificado de Reservista (se homem) (cópia)

Cartão do SUS (cópia)

Pertinho de você no Parentão

Reconhecido como um dos programas de maior audiência da televisão piauiense, o Balanço Geral Piauí proporcionará ao público a oportunidade de acompanhar de perto o apresentador Beto Rego e conferir reportagens especiais produzidas diretamente na comunidade.

De acordo com o diretor de jornalismo da TV Antena 10, Marcelo Gomes, a ação reforça o compromisso da emissora com o público que acompanha diariamente sua programação. Ele destaca que, além de aproximar a equipe da comunidade, a iniciativa levará serviços importantes que devem beneficiar dezenas de pessoas. “A expectativa é repetir em Teresina o sucesso já alcançado em outras capitais”, disse.

A coordenadora comercial Socorro Boavista também ressaltou a relevância do evento para marcas que desejam fortalecer sua visibilidade. Segundo ela, associar-se à TV Antena 10 — especialmente ao Balanço Geral Piauí, um dos telejornais de maior audiência e faturamento da emissora — é uma excelente oportunidade para ampliar o alcance no estado, em um evento que promete grande mobilização.

Atrações musicais

Para a festa ficar ainda mais animada, durante a exibição do programa, a Banda Pilera e Mel Tenório serão responsáveis por animar o evento com muita música para a população presente e para o telespectador.

A partir das 11h30, o programa será transmitido ao vivo para todo o Piauí, diretamente do local, com entrada totalmente gratuita. A transmissão será simultânea também no Youtube e A10mais.com com ampla divulgação nas redes sociais do grupo: @tvantena10, @portala10mais e @balancogeralpiaui.