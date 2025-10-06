TV Antena 10 RECORD Piauí anuncia estreia de programa rural com Arnaldo Ribeiro aos domingos; saiba tudo! Antena Rural estreia dia 19 de outubro, às 9h30 da manhã

Divulgação TV Antena 10

A TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, vai estrear no dia 19 de outubro, às 9h30 da manhã, o novo programa “Antena Rural”, apresentado pelo jornalista Arnaldo Ribeiro. A primeira edição irá ao ar no Dia do Piauí e trará reportagens especiais sobre agronegócio, agricultura familiar, meio ambiente e outros temas ligados ao campo.

À frente do Cidade Alerta Piauí, um dos grandes sucessos da emissora há mais de 10 anos, Arnaldo Ribeiro compartilhou ao A10+ sua expectativa em comandar o primeiro programa rural da TV Antena 10. A atração representa uma nova etapa na carreira do jornalista, que continuará no telejornal policial, mas também passará a se dedicar ao programa com pautas mais leves e voltadas ao universo agropecuário.

“O Antena Rural é um programa que celebra as riquezas do nosso estado, a força do agronegócio piauiense, a diversidade da agricultura familiar e as histórias de quem vive a realidade do campo. Será uma grande responsabilidade apresentar esse programa que transformará os domingos da TV Antena 10 em um ponto de encontro da nossa gente”, afirmou Arnaldo.

Além de ser exibido no canal 10.1, o Antena Rural também estará disponível no YouTube da TV Antena 10, com trechos compartilhados nas redes sociais do grupo e uma coluna especial no portal A10mais.com, que trará conteúdos do programa.

‌



O diretor de jornalismo da emissora, Marcelo Gomes, destacou a importância da novidade. “O Antena Rural era o que faltava na nossa programação local. O agronegócio é uma das principais forças econômicas do país, e depois do sucesso da nossa série rural ‘Piauí que dá gosto’, decidimos lançar esse projeto que já nasce grande, especialmente por ter Arnaldo Ribeiro à frente. Estamos animados para essa nova fase”, destacou.

Antena Rural com Arnaldo Ribeiro estreia domingo, dia 19 de outubro, das 9h30 às 10h. Algumas reportagens do programa também serão reprisadas nos telejornais Piauí no Ar, Balanço Geral Piauí e Cidade Alerta Piauí ao longo da semana.