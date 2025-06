TV Antena 10 exibe “Balanço Junino” com Beto Rego nesta sexta (27), às 11h30 da manhã; saiba tudo! Especial será transmitido ao vivo direto do restaurante Quintal do Churrasco, na zona Sul de Teresina TV Antena 10|Do R7 23/06/2025 - 12h19 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h19 ) twitter

Divulgação TV Antena 10

A TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, exibe nesta sexta-feira (27) o especial “Balanço Junino” sob o comando de Beto Rego. A atração será transmitida ao vivo das 11h30 às 14h direto do restaurante Quintal do Churrasco, na zona Sul de Teresina, e contará com convidados, bandas locais, quadrilha junina e muito mais.

O público poderá assistir a tudo em tempo real pelo canal 10.1, no YouTube e no A10mais.com. A cobertura também será feita ao vivo pelas redes sociais do grupo, nos perfis @tvantena10 e @portala10mais. O programa ainda trará os acontecimentos mais relevantes do estado, garantindo que o telespectador fique sempre bem informado.

“Mais uma vez, a TV Antena 10 destaca a relevância das festas juninas e do São João em nossa região. O Balanço Junino promete ser bastante animado, trazendo tudo o que o público aprecia nesse período: apresentações de quadrilha, comidas típicas, música e, é claro, muita diversão. Estamos animados com mais essa edição, que certamente será um grande sucesso”, garantiu Marcelo Gomes, diretor de jornalismo do grupo.

Entre os convidados confirmados, o Balanço Junino receberá os apresentadores Nathalia Carvalho e Victor Melo. Eles falarão sobre a nova temporada do “Estação Verão”, programas de férias da TV Antena 10, que estreia no dia 5 de julho às 13 horas. A atração também terá links ao vivo e muita prestação de serviços.

O Balanço Junino será transmitido direto do restaurante Quintal do Churrasco, das 11h30 às 14h, com apresentação de Beto Rego e participação de Thay Fabrízia.