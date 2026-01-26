Antena Rural ganha mais tempo no ar e, a partir de 1º fevereiro, passa a ser exibido às 9h na TV Antena 10 Programa rural comandado por Arnaldo Ribeiro já é um sucesso nas manhãs de domingo da afiliada à RECORD no Piauí

Divulgação TV Antena 10

O que já era bom vai ficar melhor ainda! O Antena Rural ganha mais tempo no ar e, a partir de 1º fevereiro, começará às 9h da manhã na TV Antena 10. A atração, comandada por Arnaldo Ribeiro, já é um sucesso nas manhãs de domingo da afiliada à RECORD no Piauí. Com apenas três meses no ar, o programa leva ao público reportagens especiais que abordam o universo do campo, o agronegócio, receitas e diversos outros temas ligados à vida rural.

Além da boa repercussão na TV, o Antena Rural também vem conquistando espaço nas redes sociais, com alto engajamento e ótima aceitação do público em relação aos conteúdos publicados nas plataformas. O programa é transmitido simultaneamente na TV aberta, no YouTube e no portal A10mais.com. A partir de 1º de fevereiro, a atração passa a ser exibida das 9h às 10h, entregando para um sorteio.

‌



“O público passará a contar com mais tempo para acompanhar reportagens especiais sobre o agronegócio. Também temos investido bastante em histórias, receitas e nas participações do Arnaldo nas ruas, que são sempre muito bem recebidas. Com essa ampliação, teremos ainda mais espaço no ar para compartilhar grandes reportagens sobre a vida rural”, destacou Marcelo Gomes, diretor de jornalismo da TV Antena 10.

No A10Cast, Arnaldo Ribeiro falou sobre a ampliação do programa. A partir de 1º de fevereiro, Antena Rural começa mais cedo às 9h da manhã na TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí. Siga o perfil do programa no Instagram e fique por dentro de tudo da atração: @antenarural_

‌



Acompanhe a nova grade dos finais de semana:

Sábado

‌



12h: Fala Piauí

13h: A10Cast

‌



13h40: Boletim Semanal A10+

Domingo

9h: Antena Rural

10h: Poti da Sorte