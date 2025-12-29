TV Antena 10 exibe “Retrospectiva 2025” do Piauí nesta quarta-feira (31), às 18h; A10+ também terá resumo dos fatos do ano Programa será comandado pela jornalista Thracy Oliveira e reunirá um resumo dos fatos marcantes do ano no estado

Divulgação TV Antena 10

A TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, exibe nesta quarta-feira (31) a “Retrospectiva 2025”, programa especial que reúne os fatos mais marcantes que impactaram o estado do Piauí ao longo do ano. O especial, comandado pela jornalista Thracy Oliveira, será transmitido das 18h às 19h55.

O telespectador poderá acompanhar um balanço jornalístico especial, com reportagens sobre os acontecimentos que mais impactaram a vida da população ao longo do ano, abrangendo desde operações policiais até temas de política, cidades e outras áreas da cobertura jornalística.

A Retrospectiva 2025 da TV Antena 10 vai ao ar nesta quarta (31), das 18h às 19h55, com transmissão simultânea pelo canal 10.1, YouTube e A10mais.com. Excepcionalmente neste dia não serão exibidos os telejornais Cidade Alerta PI e Conversa Franca, ambos retornam com edições ao vivo na quinta-feira (01).

Também na quarta-feira (31), o leitor poderá acompanhar, a partir das 7h, a Retrospectiva 2025 do Portal A10mais. A cobertura especial traz um panorama completo dos principais acontecimentos que marcaram o estado, incluindo prisões, fatos inusitados, reviravoltas e outros destaques do Piauí. A equipe reuniu as matérias de maior repercussão em uma grande reportagem.