Piauí no AR, telejornal matutino da TV Antena 10, passa a ser comandado por Beatriz Ribas; saiba tudo! São mais de 2h de jornalismo ao vivo e muita prestação de serviços nas primeiras horas do dia

Divulgação TV Antena 10

Após quase quatro anos levando informação aos piauienses no período noturno, a jornalista Beatriz Ribas assume um novo desafio profissional: a apresentação do telejornal matutino Piauí no AR, da TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí. A estreia aconteceu na segunda-feira (30).

Com mais de duas horas de duração, o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, trazendo as primeiras notícias do dia, além de prestação de serviços e reportagens especiais. Mantendo a forte identidade da emissora na cobertura policial, o telejornal é o primeiro do dia na grade e agora passa a ser comandado por Beatriz Ribas.

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A mudança integra uma nova estratégia do grupo, alinhada à programação da RECORD. A estreia contou com entradas ao vivo de Teresina e de outras cidades, além da participação popular, que aprovou a nova apresentadora.

Divulgação TV Antena 10

Outra novidade é que, a partir do dia 6 de abril, o Piauí no AR começará às 6h da manhã, com duração ampliada para 2h30, reforçando o compromisso com o jornalismo local. “Mais um desafio, mas estou muito feliz com a aceitação dos nossos telespectadores. Aqueles que me acompanharam no Conversa Franca, que só tinha 30 minutos, agora terão mais de 2 horas comigo, todos os dias, pela manhã. Teremos um jornal completo”, garantiu Ribas ao A10+.

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Nos próximos dias, o Piauí no AR trará novidades para o público. Além do novo horário, o telejornal contará com novos quadros, incluindo o retorno do “Giro do Black” e um formato em que a apresentadora Beatriz Ribas estará nas ruas, mais próxima da população. “Vamos promover algumas mudanças no formato, sempre com foco no telespectador, garantindo acesso a conteúdos que vão da área policial à política, passando por saúde e temas gerais. Além disso, a participação do público seguirá como nosso principal destaque”, destacou Marcelo Gomes, diretor de jornalismo da TV Antena 10.

Acompanhe o Piauí no AR, de segunda a sexta, das 6h10 às 8h30 da manhã. Siga também o perfil no Instagram: @piauinoar e fique por dentro de todas as novidades do telejornal matutino.