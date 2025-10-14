Antena Rural: novo programa da TV Antena 10 RECORD Piauí reunirá histórias do campo, agronegócio, receitas e muito mais Atração será comandada pelo jornalista Arnaldo Ribeiro; estreia neste domingo (19), às 9h30 da manhã

Divulgação TV Leste

No dia 19 de outubro, a TV Antena 10 lança o programa “Antena Rural”, apresentado por Arnaldo Ribeiro. A atração, que irá ao ar das 9h30 às 10h, trará reportagens especiais sobre o campo, agricultura familiar, agronegócio e culinária típica. E, por falar em culinária, o apresentador também mostrará suas habilidades na cozinha, ensinando o público a preparar pratos tradicionais, como uma galinha caipira feita com o sabor e o carinho da roça.

Na estreia, os telespectadores conhecerão histórias de produtores rurais que mantêm viva a tradição de celebrar o fim do dia de trabalho com música e festas da colheita. Também aprenderão sobre a alimentação ideal para criação de porcos saudáveis e, claro, acompanharão uma receita especial de galinha caipira com Arnaldo Ribeiro.

O A10+ teve acesso a imagens exclusivas das gravações e já adianta um pouco do que será exibido no dia 19, entre 9h30 e 10h. O Antena Rural é o mais novo programa da TV Antena 10 e será transmitido todo domingo, antes do PotiCap. Além disso, os conteúdos estarão disponíveis no YouTube, nas redes sociais e em uma coluna exclusiva no portal A10mais.com.

“O Antena Rural é um programa que celebra as riquezas do nosso estado, a força do agronegócio piauiense, a diversidade da agricultura familiar e as histórias de quem vive a realidade do campo. Será uma grande responsabilidade apresentar esse programa que transformará os domingos da TV Antena 10 em um ponto de encontro da nossa gente”, destacou Arnaldo Ribeiro ao A10+.